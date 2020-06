Beckinsale: "Die Zukunft ist beängstigend"

Dass sie die Rolle der Lori haben wollte, der schlagkräftigen Ehefrau des in Folge ramponierten Helden, wusste Kate Beckinsale sofort: "Wann hat man schon Gelegenheit, so eine Reise in eine fremde Welt, die zugleich eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Ich ist, zu machen?" Außerdem habe es sie gereizt, einmal so richtig böse sein zu dürfen: "Bis jetzt habe ich immer die Braven und Tapferen gespielt. Dabei ist Fies-Sein viel lustiger."

Dass der Regisseur gleichzeitig auch ihr Mann sei, habe Beckinsale, 2009 zur Sexiest Woman Alive gewählt, gar nicht gestört: "Erstens hat er sich mehr auf Colin als auf mich konzentriert, und zweitens bin ich für ihn am Set nur eine Mitarbeiterin, der man Anweisungen erteilt", lacht die stets perfekt gestylte Britin.

Sie wolle nicht im Jahr 2084, in dem der Film spielt, leben: "Ich finde die Zukunft beängstigend und will gar nicht wissen, was da noch alles auf uns und unsere Kinder zukommt."