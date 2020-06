Bayreuth: Tattoo "falsch interpretiert"

Nach seinem Rücktritt von den Bayreuther Festspielen, der am 21. Juli verkündet wurde, hieß es vonseiten Nikitins noch: "Ich bin mit Anfragen zu den Tattoos, die ich seit Längerem trage, insbesondere zu deren Bedeutung und Hintergründen konfrontiert. Ich habe mir die Tattoos in meiner Jugend stechen lassen. Es war ein großer Fehler in meinem Leben und ich wünsche mir, dass ich es niemals getan hätte. Mir war die Tragweite der Irritationen und Verletzungen nicht bewusst, die diese Zeichen und Symbole besonders in Bayreuth und im Kontext der Festspielgeschichte auslösen."

Nikitin, der im "Fliegenden Holländer" in Bayreuth die Titelrolle singen sollte, wird im Februar 2013 den Klingsor in einer "Parsifal"-Produktion an der Met geben.