Bayerischer Filmpreis: Publikumspreis für "Stromberg"

Ein Bayerischer Filmpreis geht an den Schrecken aller Büroarbeiter: " Stromberg - Der Film" mit Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle bekommt in diesem Jahr den Publikumspreis, wie der Bayerische Rundfunk am Montag mitteilte. Die Bürosatire von Regisseur Arne Feldhusen wird am Freitag bei der Gala im Münchner Prinzregententheater ausgezeichnet.

Im Dezember waren Kinofans vom Bayerischen Rundfunk dazu aufgerufen, aus den fünf zuschauerstärksten deutschen Filmen des vergangenen Jahres ihren Lieblingsfilm auswählen. Mit über 1,3 Millionen Zuschauern zählt " Stromberg" zu den erfolgreichsten deutschen Kinoproduktionen 2014.

Der Bayerische Filmpreis wird seit 1979 von der bayerischen Staatsregierung für hervorragende Leistungen im deutschen Filmschaffen verliehen. Er ist mit Preisgeldern von insgesamt 310.000 Euro dotiert - davon 200.000 Euro für den Produzentenpreis. Neben dem Publikumspreis wird auch der undotierte Ehrenpreis schon vor der offiziellen Verleihung bekannt gegeben: Er geht in diesem Jahr an den Kameramann Gernot Roll (75), der Filme wie den "Oscar"-Gewinner "Nirgendwo in Afrika" von Caroline Link, "Der bewegte Mann" oder "Rossini - oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief" gedreht hat.