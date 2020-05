Barbra Streisand mit neuem Album zurück

Barbra Streisand. Seit mehr als vierzig Jahren klingt dieser Name nun schon im Showgeschäft. Er steht wie kein zweiter für die große Geste. Barbra Streisand, Superstar. Und Barbra Streisand, Arbeitstier. Verlässlich veröffentlicht sie Album auf Album. Und sei es nur eines mit neu aufgenommenen Weihnachtsliedern. Mehr als sechzig Alben sind es inzwischen.

Nun hat "Die Streisand" ein neues Album veröffentlicht. Auf "Partners" hat sich die 72-Jährige, der Name verrät es, mit Musikern zusammengetan, um Lieder, die die Diva in ihrer Karriere schon einmal gesungen hat, noch einmal zu singen. Stevie Wonder ist darunter. Auch Lionel Richie und John Legend. Sogar Andrea Bocelli ist im Duett mit Barbra Streisand zu hören. Und auch Elvis Presley ist quasi aus dem Jenseits dabei. "Love Me Tender", ganz auf Streisand.

Zum neuen Album gehört natürlich auch die entsprechende PR. Und dafür lieferte Streisand einen vielbejubelten Auftritt bei US-Talker Jimmy Fallon ab.