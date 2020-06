Campino und Co. singen "Do They Know It's Christmas?"

Weihnachten ist schon nahe, das merkt man nicht nur an den Glühweinständen oder dem Christbaumschmuck, der schon allerorts verkauft wird. Also wird es wieder Zeit an die Ärmsten der Armen zu denken. Das gilt auch für die Musikbranche, besonders für Bob Geldof. Dieser hat Toten-Hosen-Sänger Campino beauftragt, eine deutsche Version des Weihnachtsklassikers „Do They Know It's Christmas?“ zu organisieren. Das Video dazu feierte Freitagabend Premiere.