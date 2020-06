Ein Zierfandler in der rechten Hälfte von Manaus

Dorfer

Fußball

In den späten 60er-Jahren galt das noch so. In dieser Saison dagegen könnte man durchaus diskutieren, wer den technisch feinerenspielt. Ich hatte das Glück, gleich in diese Prohaska-Generation hineinzuwachsen, das war eine sehr schöne Zeit, später kamen dann unangenehmere Zeiten, nicht nur unter Stronach.

Empfindet ihr Prohaska mittlerweile als kabarettistischen Kollegen?

Dorfer: Auf jeden Fall. Ich habe ja mit ihm gearbeitet. Der Herbert kann etwas! Wenn er keinen Text hat, also wenn es heißt, wir machen dieses oder jenes Thema, sag, was dir einfallt – dann ist er großartig! Für mich ist er privat ein Freund – und ein kabarettistischer Kollege.

Scheuba: Ich schätze an Prohaska, dass er weder verpolstert noch verkrankelt ist. Das merkt man bei seinen Analysen zu Spielen der Nationalmannschaft. Wenn man Polsters Kommentare liest, spürt man immer noch den Phantomschmerz, dass er nicht Teamchef geworden ist. Er steigt aber gerade mit der Viktoria aus der Regionalliga Ost ab ...! Und mault herum, dass wir einen Ausländer als Teamchef haben. Daher Respekt vor Prohaska, der ist dafür nicht anfällig.

Unser Teamchef bringt ja auch eine intellektuelle Ebene in das Genre Fußball ein, Marcel Koller ist ein gebildeter, kultivierter Mensch. Tut das dem Image des Fußballs bei uns gut?

Scheuba: Der Herr Koller hat in vielen Bereichen mehr zu sagen als der Herr Polster. Er tut dem Image des Sports gut. Und er hat eine klare Handschrift. Er hat eine Idee, wie wir spielen sollen, im Gegensatz zu seinem Vorgänger, und das gefällt mir als Zuschauer gut.

Er hat das Glück, einen Jahrhundertkicker zu haben, der nicht nur das Verdienst hat, mit Bayern die Champions League gewonnen – sondern auch einen FPÖ-EU-Kandidaten abgeschossen zu haben.

Scheuba: Der Alaba spielt eine große Rolle in unserem Programm. Er ist für unsere Begeisterung für das Nationalteam ganz wichtig – das hat sich ja bei uns beiden erst in den letzten Jahren entwickelt, dass wir Fans des Nationalteams sind. Die FPÖ-Geschichte ... ich finde, die Aussage, die EU sei weniger liberal als das Dritte Reich, ist in Wahrheit wesentlich ärger als dümmliche Aussagen über den Alaba.

Dorfer:Wir müssen jetzt nicht das Psychogramm vom Mölzer diskutieren. Das Thema Nationalmannschaft ist in diesem europäischen Konstrukt eigentlich ein Relikt – da spielen nationale Mannschaften gegeneinander. Und jetzt zu sagen, o. k., ich halte zu meiner Nationalmannschaft – das ist ein gewisser Bruch in unseren Persönlichkeiten.

Weil ihr euch sonst nicht mit etwas identifiziert, das den Wortteil "national" enthält.

Scheuba: Außer vielleicht Nationalbank, die haben doch so schöne Pensionen.

Zu welchen Teams haltet ihr bei der WM?

Scheuba: Wir ticken da sehr ähnlich. Wir haben einen Hang zu Spanien, würden es auch den Argentiniern gönnen wegen Messi, haben eine sentimentale Vorliebe für England, sagen, Deutschland muss es nicht sein, dann lieber Brasilien.

Warum muss man als Österreicher immer sagen, man hält nicht zu Deutschland?

Scheuba: Das Gegenteil stimmt. Mittlerweile MUSS man schon zu Deutschland halten, weil die so nett sind.

Dorfer: So, wie man auch zu den afrikanischen Mannschaften halten muss.

Habt ihr einen Tipp für Männer, wie sie sich während der WM gegen Frauen durchsetzen im Kampf um die Fernbedienung?