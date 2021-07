Ballett-Premiere: Wenn der Tanz aus der Musik kommt

Den Anfang macht George Balanchines „Symphony in Three Movements“ zu Musik von Igor Strawinsky, die 1946 in New York uraufgeführt wurde.

Erst nach Strawinskys Tod entstand Balanchines Choreografie 1972 für das Strawinsky Festival des New York City Ballet. Sie ist ein Spätwerk Balanchines, ein getanzter Kanon aus seinen fast 30 Strawinsky-Choreografien und mehr als das.

Auch in der Neoklassik Balanchines gibt es Brüche und Akzente, die den Weg des Balletts ins späte 20. Jahrhundert aufzeigen. Es ist nicht mehr der vorwiegend glänzende und funkelnde Balanchine, wenn auch ein humanistischer Aspekt weiterhin überwiegt.

Nach dieser längst fälligen Erstaufführung folgt mit Alexei Ratmanskys „Pictures at an Exhibition“ zu Modest Mussorgskys gleichnamiger Musik das Wien-Debüt eines der meist gefragten Choreografen der Tanzszene. 2014 wiederum in New York entstanden, basiert die variantenreiche Choreografie nicht auf der Orchesterfassung, sondern auf der von Alina Bercu gespielten ursprünglichen Klavierversion.