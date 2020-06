Balàka wagt ein Experiment in Venedig

Dass das Ich ein anderer ist, haben wir oft gehört. In Felicitas Hoppes fabulierter Autobiografie " Hoppe" wird Rimbauds Diktum erneut auf die Probe gestellt.

Man könnte viel Zeit damit verbringen, nachzuprüfen, was in diesem Roman stimmt: Etwa, ob Erfinder Alexander Bell der Großvater des Pianisten Glenn Gould war (nein!). Hoppe dichtet ihnen das Verwandtschaftsverhältnis an.

In ihrem zwanzigsten Roman behauptet Hoppe eine Kindheit in Kanada, samt Karriere als Eishockeyspielerin. Ausgestattet mit Erfindergeist und absolutem Gehör habe sie den "Leuchtpuck" erfunden und sei Pianistin geworden. Ihre Jugendliebe: Eishockeycrack Wayne Gretzky. Die frühe Kindheit verbringt sie im Rattenkostüm, sie stammt ja aus Hameln. Sei von ihrem Erfindervater entführt worden, später per Schiff nach Australien gereist. In jeder Lebenslage dabei: ihr Rucksack.

Die brillante Felicitas Hoppe – 1969 tatsächlich in Hameln geboren – legt mit " Hoppe" einen originellen und zutiefst komischen Text vor, in dem sie die landläufige Literaturkritik aufs Korn nimmt. Und philosophisch wird. Über ihre Romanfigur sagt sie: "Ich habe sie nach Kanada, nach Australien geschickt und stelle fest: Egal, in welche Kulisse ich diese Person stelle, sie bleibt Felicitas Hoppe! Und das ist eine interessante Erfahrung, denn das, was wir faktisch für so wichtig halten, ist nicht das, was die Essenz unserer Person ausmacht".

Barbara Mader

KURIER-Wertung: ***** von *****