Bachmannpreis: Noch kein Favorit in Sicht

Besser schnitt der Romanauszug "Der Einsteiger" von Andreas Stichmann ab. Die traumorientierte "Apotheose einer bürgerlichen Kleinfamilie" über einen jungen Mann am Rande der Gesellschaft, der sich in eine bürgerliche Existenz hineinträumt, erhielt viel Lob der Jury, ungeteilt waren die Meinungen aber nicht. Jandl sah ihn "schön und stimmig", Keller wiederum konnte mit dem Protagonisten nicht richtig warm werden, Spinnen ortete einen vampiristischen Text.

Heftige Debatten löste zum Abschluss das experimentell angelegte "Die Taten und Laute des Tages" von Sabine Hassinger aus. Strigl sah in dem Spiel mit wechselnden Identitäten und dem komplizierten familiären Beziehungsgeflecht "Schönheit und Genauigkeit". Winkels hingegen zeigte sich einigermaßen "genervt", Caduff dagegen erfreut, dass ein so experimenteller Text im Wettbewerb überhaupt diskutiert werde.

So unterschiedlich die Erzählungen am ersten "Wettkampftag" auch waren, die Jury setzte sich mit allen Beiträgen engagiert und lebhaft auseinander. Ein Favorit für die Preisverleihung am Sonntag war vorerst aber nicht in Sicht. Das Wettlesen wird am Freitag fortgesetzt. Es beginnt Inger-Maria Mahlke, nach ihm sind Cornelia Travnicek, Olga Martynova, Lisa Kränzler und Simon Froehling an der Reihe.