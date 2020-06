Bachmann-Preis: Kritik für die Österreicher

Feimer erzählt in "Abgetrennt" die Erinnerung an eine Beziehung. Dazu mengt die Autorin Kindheitserinnerungen beider in ihren Text. Die Frau beschreibt ihren - offenbar sehr dominanten - Partner, sehr feinfühlig, sehr liebevoll, sie kommt mit dem Alleinsein aber nicht wirklich klar. Der Partner wird zum Schatten, den sie doch nicht loswird.



"Es hätte eine sehr gute Geschichte werden können", meinte Winkels. Das Grundmotiv der Unterworfenen sei sehr gut, die Inszenierung der Dramatik der Beziehung sei gelungen, doch das Ganze sei zu stark instrumentiert. Feßmann sah die Geschichte eines "unnötigen Abschieds", einer neurotischen Frau. Für Corina Caduff, die Feimer nominiert hat, lebt der Text von "Arten der Abtrennung". Keller unterstrich die konzeptuelle Klarheit des Textes, aber die Geschichte sei nicht besonders berührend. Strigl zeigte sich nicht besonders fasziniert, zudem leide sie an einer "Hühnerkopf-Abtrennungs-Allergie" in der Literatur, wofür ihr Spinnen von Herzen dankte.