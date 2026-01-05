Kultur

"Avatar: Fire and Ash": Bereits mehr als 1 Mrd. Dollar Einspielergebnis

Flugdrachen, auf dem die Feuerhexe Varang reitet
Der dritte Film der Avatar"-Reihe startete Mitte Dezember im Kino.
05.01.26, 09:05
James Camerons Fantasyfilm "Avatar: Fire and Ash" hat die Milliardengrenze durchbrochen. 

Seit Mitte Dezember sorgte der dritte Teil der "Avatar"-Reihe für Einnahmen von 1,03 Mrd. Dollar (1,20 Mrd. Euro) an den weltweiten Kinokassen, teilten die Walt Disney Studios mit. 

Für knapp ein Drittel der Umsätze (306 Mio. Dollar) sorgten Filmfans in den USA und Kanada.

Zum Vergleich: Teil 1 aus 2009 brachte weltweit insgesamt 2,9 Mrd. Dollar ein. Die Fortsetzung "Avatar: The Way of Water" spülte 2,3 Mrd. Dollar in die Kassen.

