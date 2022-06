Autor Wladimir Sorokin: "Wir haben Putins Wahnsinn unterschätzt“

Seit Mitte der 1980er-Jahre ist Sorokin eine der wichtigsten und kritischsten Stimmen seines Landes – und eine der mutigsten. In seiner formal postmodern breit gestreuten Literatur – von der Parabel bis zum Science-Fiction – entstellt er Russland und die dortige Gesellschaft bis zur Kenntlichkeit. In seinem jüngsten Buch werden deformierte Miniversionen von Boris Johnson, Angela Merkel und Putin in einem Sanatorium gepflegt.

Schon sein erstes Buch musste er 1985 in Frankreich verlegen lassen. 1991 weigerten sich russische Drucker, eines seiner Bücher zu drucken – da er darin beschrieb, wie vier Helden der gerade kollabierten Sowjetunion zu kleinen Würfeln gepresst und in einen See von menschlichen Ausscheidungen gerollt werden. In „Der Tag des Opritschniks“ beschrieb er 2006, wie sich Russland in der nahen Zukunft dem Totalitarismus zuwendet. Sorokin sieht in dieser Hinsicht ein „neues Mittelalter“ herandräuen, dem er sich mehrfach gewidmet hat.

Und: „Wenn es Putin gelingt, in der Ukraine zu gewinnen“, sagt Sorokin nun, „wird dies der Anfang vom Ende des vereinten Europas sein. Das Gift des neuen Mittelalters wird Europa durchdringen und zerstören.“