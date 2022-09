Ausstellung von Erwin Wurm in Florenz eröffnet

Der österreichische Künstler Erwin Wurm stellt seit Sonntag seine Werke im Rahmen eines Projekts mit dem Titel "Trans Formam" in den Räumen der Kunstgalerie Poggiali in Florenz aus. Die von Helmut Friedel kuratierte Ausstellung in der Galerie nahe des Platzes Santa Maria Novella wurde in Zusammenarbeit mit dem Museo Novecento in Florenz konzipiert.

20 Werke Wurms sind bei der Ausstellung zu bewundern, unter anderem einige Ölgemälde, die extra für die Schau in Florenz entworfen wurden. Die Installation "Salsiccia Fat Bus" feiert in Florenz ihre Premiere. Sie besteht aus einem echten, lilafarbenen Lieferwagen, der für die Zubereitung und den Vertrieb von Hot Dogs eingerichtet ist und durch die Verwendung von Polyurethan verändert wurde. Die Besucher können das Essen gegen eine Spende, die für wohltätige Zwecke zugunsten einer städtischen Einrichtung bestimmt ist, anfordern und verzehren.

Erwin Wurm liebt das Spiel mit dem Alltag und mit absurden Situationen. Die Ausstellung in Florenz vereint ikonische Werke, die aus alltäglichen Gegenständen bestehen, wie Big Kiss, die Wurst, die sich in einem Kuss verfangen hat, oder eine elegante Damenhandtasche, die von übermäßig spitzen Beinen getragen wird. Jede Skulptur sei ein Synonym für Transformation, betonte Kurator Friedel. Ein eigener Katalog mit einem Essay von Helmut Friedel wurde anlässlich der Ausstellung veröffentlicht, die biszum 18. März 2023 besucht werden kann.