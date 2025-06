Doch keine nackte Frauen zum Angreifen in Ausstellung in Wien

Die Ausstellung "Voayer", die von Freitag bis Sonntag in den Sofiensälen in Wien echte nackte Frauen zeigen wollte mit der Option, diese auch zu berühren, findet doch nicht statt. Es soll einen neuen Termin "im Oktober oder November 2025" geben, schreibt der Veranstalter, Mário Petreje, auf der Webseite. Tickets können zurückgegeben werden.

Die Ausstellung nackter Frauen hat 2016 und 2017 in Tschechien und der Slowakei für einiges Aufsehen gesorgt. In Bratislava gab es laut internationalen Medienberichten eine Anzeige, jedoch ohne rechtliche Folgen. Demnach hatten die Frauen, die in SM-nahen Posen in den Ausstellungsräumen zu sehen gewesen sein sollen, Bodyguards als Aufpasser. Mit Gummihandschuhen und Einverständnis der Frauen soll es erlaubt gewesen sein, einige der Models zu berühren.