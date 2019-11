Ausstellung "Cars": Die Zukunft der Mobilität im Rückspiegel

„Jeden Tag liefert die Humble Oil Company genug Energie, um sieben Millionen Tonnen Gletscher zu schmelzen!“ hieß es in einer doppelseitigen Anzeige, die 1962 im Magazin Life mit dem Bild eines Eismassivs erschien.

Der später im Exxon-Mobil-Konzern aufgegangene Öllieferant konnte sich damals noch ungeniert mit einer solchen Leistung brüsten: Die Ausschlachtung fossiler Ressourcen bedeutete Fortschritt. Sichtbar, greifbar und fahrbar wurde der Eroberungsgeist in den Straßenkreuzern, den Chevys und Cadillacs, die in den Fabriken von Detroit in ständig neuen Varianten vom Band rollten.Dass sich eine derartig triumphale Erzählung der Automobilgeschichte heute nicht mehr ausgeht, dürfte auch hartnäckigen Benzinbrüdern und Klimawandel-Skeptikern einleuchten.