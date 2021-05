Auktionen: Keine Krisenstimmung am Kunstmarkt

Geboten wurden am Telefon – Saalpublikum war keines zugelassen – 90 Millionen Dollar, inklusive Gebühren betrug der Preis 103,4 Millionen US-$ oder 85,4 Millionen Euro. Das Bild war erst 2013 für umgerechnet 33,26 Millionen Euro von Sotheby’s London auktioniert worden. Nun gehört es zu den fünf teuersten je versteigerten Picassos – den Rekord hält „Les Femmes d’Alger (Version O)“, das im Jahr 2015 179,3 Millionen US-$ erzielte.

Sotheby’s hatte bereits am Mittwochabend (Ortszeit) seine Renommier-Auktion in New York abgehalten – in einem neuen, hybriden Format, zu dem auch einige Live-Bieter zugelassen waren. Die meiste „Action“ aber via Livestream stattfand.

Insgesamt kam das Haus dabei auf einen Umsatz von 597 Millionen US-Dollar. Das höchste Gebot waren 70,3 Millionen US-Dollar für ein Seerosenbild von Claude Monet (1917/’19).