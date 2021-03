Aufgrund der allgemeinen Lage: Keine "Kunstgebung" am Samstag

Am Samstag (27. März), dem Welttag des Theaters, sollte die Politik mit einer „Kunstgebung“ in der Wiener Innenstadt auf die Not der Künstlerschaft aufmerksam gemacht werden. Den Startschuss wollten die Organisatoren der Plattform „Dialog der Kreativität“ vor dem Burgtheater geben.

Angesichts der aktuellen Lage mit weiterhin steigenden Infektionszahlen haben Gernot Kranner und Gerhard Ruiss diese "Kundgebung" aber abgesagt - beziehungsweise auf ein noch nicht fixiertes Datum verschoben. Die Forderung nach einem raschen Wiederaufsperren des Kulturbetriebs bleibe aber aufrecht.