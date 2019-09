Auf Fake Festivals rocken New2 und Oasish statt U2 und Oasis

„Die Leute lieben die Fake Festivals, weil es ein leistbares Event in ihrer Nähe ist, an dem sie all ihre Lieblingssongs live hören können“, erklärt Lee im KURIER-Interview. „Die Ticketpreise für die echten Bands sind in den letzten Jahren von rund 50 auf mehr als 100 Euro hochgeschossen. Leute am Land müssten dafür zusätzlich sehr weit in die großen Städte fahren. Außerdem hört man bei unseren Shows 75 Minuten lang nur Hits. Tribute-Bands spielen keine Album-Tracks, weil sie kein Album bewerben müssen.“