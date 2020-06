Atari Teenage Riot: Brüllen gegen Überwachung

Es ist Musik aus anderen Zeiten, aus dem Berlin der 1990er, als Techno der alles bestimmende Sound war.

Atari Teenage Riot, kurz ATR, nagelten damals zwei eigentlich unvereinbare Stile, ja Lebensentwürfe aneinander: Anarcho-Punk und Techno. Damit wurden sie zu Stars der alternativen Musikszene, auch weit über Deutschland hinaus.

Dass sich das ausgeht – musikalisch, aber auch in Weltsichtfragen –, ist immer noch verwunderlich, aber es tut’s: Lautstärke auf 12, Verzerrer an, Hochgeschwindigkeitsbeats drunter. Und los geht der brüllende, tanzbare Soundtrack für die Gegendemo. Das könnte heute verdammt gestrig klingen: Techno ist Historie, Punk wird mittlerweile in den Kunstgalerien ausgestellt. Und auch die bequeme Einteilung in links und rechts ist inzwischen etwas, an das nur mehr die Elterngeneration vollinhaltlich glaubt.

Wäre da nicht noch eine dritte Komponente, die das neue ATR-Album "Reset" brandaktuell macht. Denn ATR – "Atari" verweist auf den ersten Computer, mit dem sie Musik machten – kommen aus einer Nerd- und Hackerszene, der zuletzt der Boden unter den Füßen weggezogen wurde.

In den 90ern glitt der Blick der Staatsmacht desinteressiert über all das, was online passierte. In den Winkeln des Internets ließ es sich leicht anarchistisch aufbegehren, hier durfte sich der Machtloseste stark und sicher fühlen. Die Staaten glaubten damals an den rechtsfreien Raum Internet, und niemand hat ihnen verraten, dass das nicht stimmte.