Liebe, Verrat und Versöhnung

Vor wenigen Wochen standen Annemieke van Dam und Mark Seibert noch als Kaiserin und Tod im Musical „Elisabeth“ Wiener Raimundtheater auf der Bühne. Nun lassen sie die Welt von König Artus und seinen Rittern der Tafelrunde im Theater St. Gallen in der Schweiz lebendig werden. Komponist Frank Wildhorn übersetzte gemeinsam mit Ivan Menchell ( Buch) und Robin Lerner (Liedtexte) die Legende aus dem frühen Mittelalter in eine moderne Sprache. Die Musik hebt sich von den üblichen Musical-Tongemälden ab: Der Stil lehnt sich am Pop an, wird aber mit keltischen Elementen und irischer Volksmusik ergänzt. Das schlichte Bühnenbild und die Kostüme sollen das frühe Mittelalter zwar zitieren, aber gleichzeitig zeitlos sein. Während in einer Szene Lancelot und die Ritter der Tafelrunde König Artus feierlich in Brustpanzer und Umhang Treue schwören, wird in einer anderen in Jeans und Hemd gekämpft – und gestorben.