Ars Electronica zog 92.000 Besucher an

Was nun mit dem 100.000 Quadratmeter umfassenden Postverteilzentrum geschehen werde, sei noch offen. "Der Post ist es weiter ein Anliegen, zu veräußern", so Honzik. Die Ars Electronica habe eine Anregung zur Diskussion entfacht, gezeigt, wie man aus dem Gebäude einen lebendigen Ort machen könne. Stocker sah in dem Bau mehr eine Maschine und "die haben eine bestimmte Lebenszeit, dann ist es notwendig, eine neue Maschine an einem anderen Ort zu bauen". Das Gebäude sei nun gebührend gefeiert worden, ihm stelle sich mehr die Frage, was nachher komme, was man mit dem Ort mache, der sehr zentral liege.

Im Anschluss an die Pressekonferenz wurde noch ein längeres Projekt des Festivals beendet. Der südafrikanische Künstler Marcus Neustetter suchte in "Renaming the City" für den bisher unbenannten Weg quer durch den Linzer Volksgarten einen Namen. Der Park erfüllt als Kinderspielplatz, Schachspielstätte, Weg zum Musiktheater, als Verbindung vom Bahnhof zur Landstraße vielfältige Aufgaben. Gemeinsam mit Stadtrat Stefan Giegler ( SPÖ) wurde das Schild "Weg der Begegnung" angebracht. Neustetter hatte in Linz lebende Personen mit und ohne Migrationshintergrund eingeladen, sich einen Namen auszudenken. In Kooperation mit Vereinen und durch Befragung der Menschen, die sich im Volksgarten aufhalten, gingen mehr als 400 Vorschläge ein, aus denen eine Jury den Sieger wählte.

INFO: Ars Electronica Festival " Post City" von 3. bis 7. September in Linz.

Weitere Informationen unter www.aec.at/postcity