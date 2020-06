Ars Electronica zeigt die totale Überwachung

Die beängstigende Stimmung, in der auch Platz für den eigenen Voyeurismus bleibt, wird im angrenzenden Raum noch verstärkt: Fast wie kleine Waffen ragen 90 mechanische Fühler aus einer meterlangen weißen Wand, die ebenfalls permanent alle Bewegungen erfassen und teilweise filmen und auch Geräusche jenseits der menschlichen Wahrnehmung registrieren. Gegenüberliegend der "Compound Eye Detector Screen", der offenbar vom Facettenauge einer Fliege inspiriert worden und in 61 Sechsecke unterteilt ist. Aktuelle Aufnahmen aus dem Lentos wechseln sich blitzschnell mit Bildern aus zurückliegenden Ausstellungen und Aufnahmen von Webkameras aus verschiedenen Orten der Welt ab.



Beim Anblick von Mikamis Installationen - die Künstlerin selbst konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht nach Linz kommen - läuft von der ersten Sekunde an Kopfkino. Die Überlegung, wie die Welt aus der Perspektive von Millionen Überwachungskameras aussehen mag, ist spannend und zugleich bewusstseinsbildend. Doch auch die Technik hat einmal Pause und beginnt, wenn sich in der Ausstellung für ein paar Minuten nichts rührt, zu "träumen", so der Kunstwissenschafter. Die Maschine ist quasi sich selbst überlassen, kramt, wenn man so will, in ihren Erinnerungen, am Screen tauchen plötzlich ganz andere Bilder auf. Broeckmann: "Dann wird es richtig gruselig."



"Desire of Codes" wird bis 30. September im Lentos zu sehen sein.