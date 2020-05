Was von der Zukunft übrig blieb

Heuer

, nicht zuletzt wegen Kürzungen beim Budget, nicht an den gewohnten Festivalorten, sondern in weiten Teilen der Innenstadt: Im Dom kann man sich von fünf Robotern (die alleheißen) zeichnen lassen. Hinter einem Einkaufszentrum kann man an Stangen drehen, die daraufhin quietschen. AmCenter bläst man, auf dem Rücken liegend, Wolken in den digitalen Himmel.

Man läuft an einer trommelnden Roboterinstallation vorbei. Entdeckt im Dachgeschoß des Kulturquartiers Babypuppen mit brutal anmutenden Verbesserungsvorschlägen, wie einer zur Stromlinienförmigkeit verformten Nase. Man studiert mit Staunen eine lange Liste jener Firmen, die sich auf den Cayman-Inseln vor Steuern verstecken. Hier trifft sich Ingenieurshumor, "Big Bang Theory" und verspielte Gesellschaftskritik.

Da denkt sich manch einer "Na, und?", und versäumt das Entscheidende: Jede Idee kann wertvoll sein, und sei sie noch so klein. Bei der Ars Electronica geht es nicht um das Einzelwerk, sondern um die Gehirngymnastik, die im Idealfall in Inspiration mündet. Dafür könnte jedes Thema anregend sein, und sei es noch so breit: "C... what it takes to change" war das heurige Motto. Was notwendig für Veränderung ist, wird gefragt, und da passt wahrlich alles rein. Junge Querdenker, die über Veränderung reden, etwa. Oder auch eine vielteilige, über das heute endende Festival verteilte Musiktheaterinstallation ("Buddha On The Beach").

Ebenso eine Schule, in der man – im schon fast vergessenen Turnsaalgeruch – selbst fleißig an verschiedenen Utopien mitbasteln kann. Oder auch versteckte Kunst-Installationen in Geschäften.