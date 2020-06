Ars Electronica: Suche nach neuem Weltbild

Aber auch die regionale Bevölkerung ist aufgerufen, sich zu beteiligen: An der Visualisierten Klangwolke, laut Stockers Kollegin Christine Schöpf das "absolute Mega- und Hauptprojekt" der Veranstaltung, kann jeder mit selbst gemachten Buchstaben und Klängen teilnehmen. "Die Wolke im Netz", konzipiert von der Ars Electronica und veranstaltet von Brucknerhaus und ORF, soll entgegen der bisherigen Tradition ohne Pyrotechnik auskommen, dafür ein "Feuerwerk der Ideen" sein.



Zum zweiten Mal werden junge Interessierte mit "Create Your World", einem Festival im Festival, eingebunden, das "nicht für, sondern von Kindern und Jugendlichen gestaltet wird" (Stocker). Neben dem Ars Electronica Center am Urfahraner Donauufer stehen bereits 48 Container, die sich in den kommenden Tagen in überdimensionale Legosteine verwandeln werden. Ein zentraler Punkt des Medienkunstfestivals ist wie immer die Vermittlung: Unter dem Motto "We Guide You" werden Führungen für alle Altersschichten, für Laien und Experten angeboten.

INFO: Medienkunstfestival Ars Electronica "The Big Picture - Weltbilder für die Zukunft", von 30. August bis 3. September in Linz, nähere Informationen unter Tel. 0732/7272-0 und im Internet: www.aec.at/thebigpicture.