Arnies Autogrammstunde gestürmt

Zum Andrang auf das Podium. sagte er: "Das heute ist wie eine Premiere. Wäre ich wegen eines Films hier, würde ich sagen, dass es der größte Film aller Zeiten ist, mit atemberaubenden Stunts und `Geht ins Kino` und `Hasta la vista, baby` und `I`ll be back`. Aber heute ist es etwas anderes, heute geht es um mein Leben." Er habe dafür seiner Vergangenheit begegnen müssen, obwohl er das hasse.

Schwarzenegger gab in der knapp 20-minütigen Ansprache Einblicke in den Inhalt seiner Biografie und verglich sein Leben mit einer Fahrt mit ihm in seinem Wagen: "Schnall dich an, erster Gang: Da ist der kleine Bub in der Nachkriegszeit... Zweiter Gang: Der Bub erkennt, träumen allein genügt nicht. Man muss hart arbeiten. Habe trainiert und geschwitzt." Dann sei der Bub aus dem steirischen Dorf Thal der jüngste Mister Universum geworden, aber er habe "Hunger nach mehr" gehabt.