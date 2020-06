Armin Wolf führt ORF-"Sommergespräche"

Der ORF geht mit den " Sommergesprächen" wieder ins Freie. Die jährlichen Politiker-Interviews werden heuer von Armin Wolf geführt und sollen voraussichtlich in Gastgärten stattfinden - ohne Publikum und in sommerlichem Ambiente, wie der ORF am Donnerstag in einer Aussendung bekanntgab. Wolf will die Parteichefs dort treffen, wo sie jeweils aufgewachsen sind, also in Kärnten, Niederösterreich und Wien, und ihren politischen Wurzeln auf den Grund gehen.



"Ich möchte mit ihnen darüber sprechen, was sie persönlich und politisch geprägt hat und wie sie geworden sind, wer sie heute sind", so Wolf. "Politik hat viel mit persönlicher Geschichte zu tun, und Entscheidungen werden besser verständlich, wenn man die Historie der Entscheiderinnen und Entscheider kennt", so ORF-Fernsehdirektorin Kathrin Zechner. Geht es nach dem Moderator sollen die diesjährigen " Sommergespräche" "durchaus persönliche und hintergründige, aber natürlich auch kritische Interviews" werden.



Die Gespräche werden am jeweiligen Nachmittag des Sendetags aufgezeichnet, die konkreten Schauplätze werden derzeit noch ausgesucht, hieß es. Zu Beginn jeder Sendung werden Miniporträts der Parteichefs gezeigt, in denen Jugendfreunde und Weggefährten zu Wort kommen und bisher unbekannte Bilder gezeigt werden. Die " Sommergespräche" finden jeweils montags um 21.05 Uhr auf ORF 2 statt - der Startschuss fällt am 13. August.