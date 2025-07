Coop Himmelb(l)au-Mitgründer Helmut Swiczinsky 81-jährig gestorben

Helmut Swiczinsky wurde am 13. Jänner 1944 in Posen (Polen) geboren. Er wuchs in Wien auf, studierte an der Technischen Universität Wien und anschließend an der Architectural Association in London. 1973 wurde er dort Visiting Professor. Er war auch permanentes Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste mit Hauptsitz in Wien. Sämtliche Auszeichnungen erhielt er gemeinsam mit Partner Prix: u. a. den Deutschen Architekturpreis (1999), den Großen Österreichischen Staatspreis (2000) und den European Steel Award (2001).

Seit dem legendären Jahr 1968 arbeiteten die beiden Baukünstler im gemeinsamen Büro „Coop Himmelblau“, die Klammersetzung des Buchstaben „l“ in „(l)“ erfolgte erst später. Mit eigenwilligen theoretischen Arbeiten und provokanten Spielereien wie den „Stadtfußbällen“ wirbelten sie damals die behäbige Architekten-Szene durcheinander. „Wir aber haben keine Lust, Biedermeier zu bauen“, postulierten sie 1980 in einem Manifest.