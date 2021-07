Architektur-Biennale: Österreich zeigt "Places of Power"

Unter den in ihrer Gesamtheit wie ein Wandornament wirkenden und nach den Länder-Autokennzeichen geordneten Parlamentsmodellen, die eine unglaubliche Vielfalt an Größen und Formen bieten, nimmt das österreichische Parlament eine Durchschnittsstellung ein. In einem Nebenraum wird in einer Videoinstallation das von Theophil Hansen entworfene österreichische Parlament an der Ringstraße vorgestellt. Das Generalsanierungsprojekt, das 2017 für 350 Mio. Euro in Angriff genommen werden soll, war auch Gegenstand für Nachfragen bei der heutigen Pressekonferenz.

Man hoffe, demnächst den Findungsprozess für einen Generalplaner abschließen zu können, sagte Parlamentsdirektor Harald Dossi, der in Vertretung von Parlamentspräsidentin Barbara Prammer ( SPÖ) nach Venedig gekommen war. Man wolle "innerhalb des Gesamtbudgets so viel wie möglich an Innovation und Kreativität" erhalten - ob das möglich sei, wurde nicht nur von Prix bezweifelt. Er plädierte für die Übergabe des Parlaments an das Wien Museum ("Damit erspart man sich für das Museum gleich den Zubau") und einen Parlamentsneubau auf dem Heldenplatz. Das wäre ein echtes Statement - und billiger wäre es auch, glaubte Prix. Für Kühn steht bei den Renovierungsplänen zumindest eines fest: Der stählerne Adler im Plenarsaal müsse weg.