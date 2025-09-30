NS-Terror im Rothschild-Palais: „Du Saujud! Schaufel!“

Ende 2017, mit 97 Jahren, erzählte er im KURIER-Interview: „Wissen Sie, wie mühsam es war, bis man von den Nazis eine Unbedenklichkeitserklärung bekommen hat? Was das für byzantinische Rennereien waren? (...) Und wissen Sie, wie das mit dem Pass war? Man musste sich auf der Prinz-Eugen-Straße vor dem Palais Rothschild, das dann zerstört wurde, anstellen. Ich bin um acht Uhr abends hingegangen, im Jänner, und die ganze Nacht g’standen. Es hat geschneit, es war eiskalt. Eine lange, lange Schlange. Wie es Tag geworden ist, lag tiefer Schnee. Dann kamen die Nazis mit Gewehren. Sie brachten Schaufeln. Und sie haben nur alte Juden ausgesucht, um Schnee zu schaufeln. Einer konnte nicht mehr. Er stützte sich auf den Stiel. Die Nazis schrien ihn an: ,Du Saujud! Schaufel!‘ Aber er rührte sich nicht. Dann haben sie ihm die Schaufel weggenommen. Der alte Mann fiel um. Und dann haben sie ihm mit der Schaufel den Kopf abgeschlagen. Vor mir. Vor allen. Und das Blut auf dem weißen Schnee. Das werd’ ich nie vergessen.“

Das Palais des Bankiers Louis Rothschild hatten die Nationalsozialisten unmittelbar nach dem „Anschluss“ im März 1938 beschlagnahmt. Und im August wurde ebendort die von Adolf Eichmann gegründete „Zentralstelle für jüdische Auswanderung“ eingerichtet. An ihr kam niemand vorbei, solange es möglich war, das Land legal (nach Entrichtung der „Reichsfluchtsteuer“) zu verlassen. Die Möglichkeit endete offiziell am 23. Oktober 1941, am 6. Juni 1942 übersiedelte die „Zentralstelle“ in die ehemalige jüdische Schule in der Castellezgasse 35, im März 1943 wurde sie geschlossen.