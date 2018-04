Anton Romako: Taumelnd in die Zukunft

Man fühlt sich bei Romako an Marshall McLuhan erinnert, der darauf hinwies, dass sich der Mensch, mit neuen Entwicklungen konfrontiert, gern an bekannten Formen anhalte, weshalb etwa die frühen Autos wie Kutschen aussahen: „Wir marschieren rückwärts in die Zukunft.“ Entsprechend trägt die Schau des Leopold Museums den „Beginn der Moderne“ im Untertitel, äußerten doch viele Fackelträger der Moderne – allen voran Oskar Kokoschka – ihre Bewunderung für Anton Romako.Allerdings lässt sich angesichts der Vielgestaltigkeit von Romakos Werk kaum eine klare Marschrichtung feststellen, sondern eher ein rauschhafter Taumel.

Besonders im ersten Saal, der dem Frühwerk gewidmet ist, überwiegt die Süße: In Rom, wo Romako von 1856 – 1876 lebte, reüssierte er mit Bildern von Fischerjungen und Hirtenmädchen, gern mit erotischem Unterton, Touristen kauften so etwas gern. Allerdings sprengte der Maler bei der Leinwandgröße das Souvenir-Format und lehnte sich in der Komposition an barocke Vorbilder an: Das Historiengemälde, das angesehenste Bildgenre jener Zeit, sollte in Rufweite bleiben.