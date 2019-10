Anna Ternheim: In der Liebe nicht mutig genug

An diese nicht mutigen Momente und die involvierten Partner erinnert sich Ternheim auf „A Space For Lost Time“. Die Person, in deren Rolle sie in dem Song „Lost Time“ schlüpft, sagt die mittlerweile in New York lebende Ternheim, sei sie definitiv nicht: „Da geht es um jemanden, der nie gemacht hat, was er wirklich wollte, jetzt auf all seinen Hoffnungen und Träumen sitzt und immer noch nichts dagegen tut, während ihm die Zeit davon läuft. Ich selbst habe auch da keine Reue. Denn ich bin zwar viel von meiner Familie in Schweden getrennt. Aber ich liebe es, live für Leute Musik zu machen und habe mich bewusst für dieses Leben entschieden. Man muss halt Opfer bringen, wenn man etwas will.“