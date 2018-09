Anna Calvi singt für Lust ohne Scham

So propagiert jeder Song von „Hunter“ die unterschiedlichen Facetten der Gleichstellung von Mann und Frau, darunter auch in Fragen der Sexualität. „Die weibliche Sexualität ist immer noch sehr kontrolliert. Frauen wird gesagt, dass sie darauf nicht stolz sein dürfen, dass sie sie nicht erforschen sollen, weil das nicht angemessen und sogar abträglich ist. Für Männer aber ist es großartig, wenn sie ihre Sexualität stolz präsentieren. Diese Doppelmoral macht mich wütend. Deshalb wollte ich mit ,Hunter‘ auch eine Platte machen, die die Lust der Frauen ohne jede Art von Scham und von der Gesellschaft auferlegter Schande beleuchtet.“

Einfach war das nicht für Calvi. Denn nach wie vor ist die zierliche Tochter einer Engländerin und eines Italieners sehr schüchtern. Aber: „Das ist ja das Großartige an der Kunst. Dabei kannst du ohne Vorbehalte jede Version von dir sein, die du möchtest, gefahrlos in diese Version einsteigen und nachspüren, wie es wäre, so zu sein.“

In dem Song „As A Man“ versetzt sich Calvi deshalb in die Rolle des anderen Geschlechtes. Ihr Resümee daraus? „Männer werden dämonisiert, wenn sie weiblich, verletzlich und emotional sind. Das muss schwer sein. Genauso wie es für eine Frau schwer ist, wenn erwartet wird, dass sie immer körperlich perfekt und in ihren Begierden zurückhaltend auftritt. Beides ist unrealistisch in Bezug darauf, ein Mensch zu sein. Also müssen diese Rollenbilder zwangsläufig zu Problemen führen.“

Anna Calvi tritt am 15. November in Wien in SimmCity auf.