Mit Melville im Kino: „B wie Bartleby“ von Angela Summereder

Von Gabriele Flossmann

Mit einer Retrospektive würdigten die Viennale und das Filmarchiv Austria im Oktober des vergangenen Jahres die Angela Summereder. Sie war es - wie Kritiker sowohl einst als auch heute konstatierten - die den österreichischen Film „aus dem Dornröschenschlaf“ holte. Und das bereits vor 45 Jahren. Mit ihrem Debüt „Zechmeister“, einer Doku, in der die österreichische Filmemacherin einen verzwickten Mordfall aufrollte.

Nun kommt ihr neuer Film „B wie Bartleby“ ins Kino. Bartleby ist die Titelfigur einer Erzählung des US-amerikanischen Schriftstellers Herman Melville („Moby Dick“) aus dem Jahr 1853. Melville beschrieb Bartleby als eine Art Sekretär einer Kanzlei in Manhattan. Einer, der tagaus tagein Akten kopiert. Fleißig im altmodischen Sinne, also mechanisch per Hand. Bis der kafkaeske „Held“ eintönige Arbeit verweigert. Dazu sagt er nicht viel, fast immer nur den einen Satz, mal mürrisch, mal gleichmütig oder flötensanft: „I would prefer not to - Ich würde vorziehen, es nicht zu tun.“ Oder kürzer: „Ich möchte lieber nicht.“ Zunächst sind es bestimmte Arbeitsaufträge, die Bartleby ablehnt, später alle Zumutungen seines Berufes. Melvilles Story zeigt, wie ein „Möchtenicht“ bzw. ein „Tunichtgern“ seinen Chef das Fürchten lehrt – und letztlich an seiner Welt- und Lebensverweigerung zugrunde geht – weil er auch zum Essen eine „Lieber-Nicht“-Haltung hat.