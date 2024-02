Andächtige Memes, virale Verschnürungen: Die Künstlerin Zenita Komad

Es braucht schon ein bisschen Mut, ein ganzes Museum mit seinen Werken zu befüllen, einige davon 15 Jahre alt oder mehr – und daneben ganz neue, atelierfrische Gemälde, Collagen und Installationen. Was hält stand, was fällt ab? Und was bedeutet das für eine Künstlerin, die in den Nullerjahren gefühlt überall war, „gehypt“, wenn man so will, aber noch ohne den Dauerwirbel, den das Social-Media-Zeitalter mit sich brachte?

Ein Gedanke, der bei der Ausstellung von Zenita Komad im Museum moderner Kunst Kärnten in Klagenfurt – eine von zwei „Comeback-Shows“ der gebürtigen Kärntnerin derzeit – durchs Gehirn fährt, ist der: Ihre Arbeiten, auch die von „früher“, passen sehr gut in die digitale Gegenwart, weil sie teils wie Internet-Memes funktionieren.