Amy Macdonald im Interview: Zehn Minuten für den Welthit

Keine einzige Szene wollte Amy Macdonald sehen, als sie gebeten wurde, für den Soundtrack des Films „Patrick“ einen Song über eine starke Frau zu schreiben: „Ich lebe und mache seit dem 18. Lebensjahr alles alleine. Ich konnte das Lied sofort über mich selbst schreiben.“

„Woman Of The World“ heißt der Song, der jetzt als einer von zwei neuen Tracks auf Macdonalds Hit-Sammlung „Woman Of The World – The Best of 2007 – 2018“ erschienen ist. Zwar war der vor der #MeToo-Bewegung fertig, er bekam dadurch aber eine neue Relevanz. Allerdings gibt Macdonald zu, dass sie sich mit der Bewegung nicht stark identifizieren kann, weil ihr im Musikbusiness nie sexuelle Nötigung begegnet ist.