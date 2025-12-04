"Amadeus"-Kostümbildner und Oscarpreisträger Theodor Pištěk gestorben

Der oscarprämierte tschechische Kostümbildner und Maler Theodor Pištěk ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 93 Jahren. Für sein Mitwirken am Film "Amadeus" von Miloš Forman erhielt Pistek 1985 einen Oscar für das beste Kostümdesign. Mit Forman arbeitete er auch beim Spielfilm "Valmont" zusammen, für dessen Kostümdesign er 1990 mit einem französischen "César" ausgezeichnet wurde. Pištěk drehte mit Forman 1996 auch den Film „The People vs. Larry Flint“ über den legendären "Hustler"-Verleger und seine Kämpfe gegen Sittlichkeitsbehörden.

Pištěk wurde in eine Familie von Schauspielern hineingeboren. Er studierte an der Akademie der bildenden Künste in Prag und startete in den 1960ern seine Zusammenarbeit mit Filmregisseuren.

Wie "Radio Prague International" ausführt, entwarf Pištěk nach der Samtenen Revolution im Auftrag der Präsidialkanzlei von Václav Havel auch neue Uniformen für die Prager Burgwache. Havel zeichnete Pištěk 2000 mit der Verdienstmedaille aus.