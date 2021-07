Almwiese als Namensgeber: Franui feiern 20-Jahr-Jubiläum

Der Schauspielchef der Salzburger Festspiele, Sven-Eric Bechtolf, und der Leiter der Tiroler Festspiele Erl, Gustav Kuhn, sind vielleicht ihre prominentesten Fans: Franui, die Osttiroler Band, war in Salzburg und in Erl zentral im Programm vertreten, sie sorgte unter anderem auch im Burgtheater für originelle Bühnenmusik.

Nun kehrt die „Musicbanda“ auf jene Almwiese zurück, die ihr einst den Namen gab: Franui feiert von 23. bis 25. August das 20-jährige Bestehen – in fast unveränderter Besetzung. Drei Konzerte gibt es aus diesem Anlass in der Heimat der Band, in Innervillgraten.

Originellerweise startet das Programm mit einem (ausverkauften) Trauermarschkonzert (Kultursaal Innervillgraten). Das mittlere (24. August) Konzert dann muss das Publikum sich auf bis zu 2300 Metern Seehöhe selbst erwandern.