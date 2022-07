Austropop-Historiker werden die Ohren spitzen: Wolfgang Ambros geht noch einmal auf "Watzmann"-Tournee. Das legendäre Rustical wird mit "in der für alle Beteiligten besten Besetzung" (Producer und Ambros-Manager Peter Fröstl) auf die allerletzte Konzertreise wie Wolfgang Ambros, Joesi Prokopetz und Christoph Fälbl in Berchtesgaden angekündigt haben.

München als Startpunkt

Tourstart ist am 12. September in München, der erste Österreich-Termin ist der 21. September in Salzburg. Alles zusammen sind 24 Abende geplant - all das mit rund zweijähriger "Corona-Verspätung". Als "Gailtalerin" ist einmal mehr EAV-Frontman Klaus Eberhartinger mit dabei, der allerdings bei dem Pressetermin wegen einer Erkrankung kurzfristig passen musste. Joesi Prokopetz schwärmte: "Der Klaus ist die beste 'Gailtalerin', die wir je hatte - allein die B-e-i-n-e des Herrn Eberhartinger!".