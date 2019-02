"Alita": So ist der neue Film mit Christoph Waltz

Das Schrauben macht ihm Spaß. Mit diabolischem Lächeln, quasi seinem Markenzeichen, erweckt Christoph Waltz alias Dr. Dyson Ido das Cyborg-Mädchen Alita zum Leben. Passt dem Kopf, den er auf dem Schrottplatz oberhalb von Iron City gefunden hat, einen Körper an. Es dauert nicht lange, bis sich herausstellt, dass Alita kein süßes Girlie, sondern ein äußerst schlagkräftiges Roboterweib ist. Der Battle Angel, der Kampfengel, hat den Begriff Gnade radikal aus seinem Wortschatz gestrichen und metzelt alles nieder, was sich ihm an fiesen Cyborgs in den Weg stellt.