"Fake Truth"-Fotoschau im Westlicht: Promis ganz privat

Es ist die erste Ausstellung von Alison Jackson in Österreich: 75 großformatige Prints, dazu Videoarbeiten - und sie alle eint eine explizite, bitterböse Satire auf unsere Celebrity-Kultur. Donald Trump - eigentlich: ein professionelles Lookalike - spreizt der nackten Miss Mexico am Schreibtisch des Oval Office die Beine, Kanye West und Kim Kardashian lassen sich bei der Hausgeburt von Reality-TV-Kameras in intime Regionen filmen. Kein Photoshop: Die Fotos sind echt, die Prominenten nicht. Der Aufwand, mit dem Alison Jackson ihre Schauspieler und ihre Szenen herrichtet, ist enorm.