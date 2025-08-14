"Alien: Earth" auf Disney+: Ein altbekanntes Monster schleicht durchs Bild

Von Georg Krierer 1979 traf Ellen Ripley (Sigourney Weaver) im düsteren Bauch des Raumschiffs „Nostromo“ zum ersten Mal auf das furchterregende Alien. 46 Jahre später startet nun die Serie „Alien: Earth“ auf Disney+. Der Sechsteiler spielt im Jahr 2120, also zwei Jahre vor dem Original, positioniert sich aber nicht als Prequel. Er zeigt eine dystopische Erde, die nicht mehr von Nationen geprägt, sondern von Konzernen regiert wird – ein Umfeld, in dem Hybride mit menschlichem Bewusstsein, Cyborgs und Synthetics Seite an Seite existieren. Doch der wahre Horror beginnt, als mysteriöse Lebensformen auftauchen, unter ihnen: das altbekannte Alien. Klingt spannend. Und doch: Irgendwie fühlt sich das alles geläufig an. Und genau da liegt das Problem.

Große Themen Die Alien-Saga begann legendär: Ridley Scotts „Alien – Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt“ war ein Meilenstein des Sci-Fi-Horrors. Der Nachfolger „Aliens – Die Rückkehr“ (1986) unter James Cameron setzte noch eins drauf. Als das Franchise nach weiteren vier Fortsetzungen fast schon tot schien, kam 2024 ein Hoffnungsschimmer: „Alien: Romulus“ mit intensiver Atmosphäre und einer überzeugenden Hauptdarstellerin (Cailee Spaeny). Die Serie „Alien: Earth“ nimmt sich große Themen vor: Transhumansimus, Konzernmacht, Identität, künstliches Leben. Die Geschichte folgt der jungen Wendy, gespielt von Sydney Chandler. Sie wird mit Soldaten mit besonderen Fähigkeiten auf eine Mission geschickt. Dabei stoßen sie auf außerirdische Wesen, die für die Erde eine enorme Gefahr sind.