Mit diesen Bildern sei „ein neuer Standard der Empfänglichkeit für Leid“ in die Kunst eingetreten, schrieb Susan Sontag in ihrem Essay „Das Leiden anderer betrachten“ (2003). Um dann genau auszuführen, was die „handgemachten“ Bilder Goyas, die erst 1863, lange nach dem Tod des Künstlers, publiziert wurden, von Kriegsfotografien unterscheidet.

So wurde der Wahrheitsgehalt, den man in der Fotografie (zumindest bis zu Photoshop) als gegeben voraussetzt, bei den Radierungen extra betont: „Das geschah so“, ist etwa unter einer Plünderungsszene in der Albertina-Ausstellung zu lesen.

Tatsächlich war Goya kein Dokumentarist, seine Bilder, so Sontag, sind Synthesen verschiedener Begebenheiten: „So etwas geschah so“, sagen sie, was den Wahrheitsgehalt aber nicht schmälert.