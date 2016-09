Alan Rickman könnte der erste Schauspieler seit Heath Ledger werden, der posthum eine Oscar-Nominierung erhält. Wie das Branchenblatt Hollywood Reporter berichtet, will der US-Filmverleih Bleecker Street Rickman und seine Co-Stars des Militär-Thrillers "Eye in the Sky" für Würdigungen in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" einreichen und massiv bewerben.

Eigentlich wollte er ja Maler werden: Alan Rickman hat sich schließlich aber doch für die Schauspielerei entschieden und gehörte bis zu seinem Tod zu den bekanntesten britischen Filmstars. Am 14. Jänner ist er im Alter von 69 Jahren einem Krebsleiden erlegen ( dazu mehr ). Der in Hammersmith geborene Engländer wurde von seiner Mutter großgezogen, nachdem sein Vater, ein Fabrikarbeiter, an Lugenkrebs starb als Rickman acht Jahre alt war. Früh wurde seine malerische Begabung festgestellt und gefördert. Er erhielt als Schüler ein Stipendium an der Latymer Upper School, einer elitären Privatschule. Danach studierte Alan Sidney Patrick Rickman allerdings Grafikdesign in London und gründete mit Freunden eine eigene Grafik-Agentur im hippen Soho in London. Mitte der 70er Jahre interessierte er sich aber immer mehr für die Schauspielerei und erhielt erneut ein Stipendium - dieses Mal für die renommierte Royal Academy of Dramatic Art. Schon damals an seiner Seite: Rima Horton. Die Politikerin und Professorin war seit 1965 mit ihm zusammen, erst 2012 hatte das Paar geheiratet. Rickman war ein großer Shakespeare-Fan und spielte am Beginn seiner späten Schauspielkarriere zunächt hauptsächlich Theater in England. Auch in der Royal Shakespeare Company war er mit von der Partie. In den Achtziger-Jahren war er am Broadway zu sehen, die Leistung brachte ihm eine Nominierung für den Tony Award ein. In New York wurde schließlich auch Filmregisseur Joel Silver auf ihn aufmerksam, der ihn kurzerhand als Bösewicht in "Stirb langsam" engagierte. Die Rolle als Widersacher von Bruce Willis bedeutete seinen großen Durchbruch im Filmgeschäft. Zunächst war er auf arrogante Bad Boys abonniert, so wie auch in "Robin Hood - König der Diebe". Er spielte aber zusehends unterschiedliche Filmrollen in Streifen wie "Das Parfum", "Per Anhalter durch die Galaxis" oder "Tatsächlich...Liebe". Sein komödiantisches Talent stellte er in "Galaxy Quest - Planlos durchs Weltall" unter Beweis. Bekannt war auch seine "Harry Potter"-Figur Severus Snape. Die Buchautorin Joanne K. Rowling wollte ihn unbedingt in dieser Rolle sehen. Der Schauspieler war zunächst nur wenig begeistert von dem publicityträchtigen Job, Rowling konnte Rickman aber letztendlich überzeugen. Seinen letzten Film hat er gemeinsam mit Kate Winslet gedreht: "Die Gärtnerin von Versailles" soll im April 2016 in die Kinos kommen.

Der versierte Film- und Theaterschauspieler Alan Rickman ("Harry Potter") starb Anfang des Jahres im Alter von 69 Jahren an Krebs. In seiner letzten Rolle in Gavin Hoods Film "Eye in the Sky" über einen geheimen Drohnen-Angriff ist er neben Helen Mirren, Aaron Paul und Barkhad Abdi als General Frank Benson zu sehen. Der Brite war im Laufe seiner Karriere nie für einen Oscar nominiert worden. 2009 wurde der ein Jahr zuvor verstorbene Heath Ledger für seine Darstellung des Joker in "The Dark Knight" posthum als bester Nebendarsteller ausgezeichnet.