Bekannt für die "Akte X"-Titelmusik: Komponist Mark Snow gestorben

Wie das Branchenblatt Variety berichtete, starb der Komponist am Freitag in seinem Haus im nordöstlichen US-Bundesstaat Connecticut.

Neben der berühmten Titelmusik von "Akte X" komponierte Snow auch die Musik für über 200 Episoden der US-Kultserie, in der die FBI-Agenten Dana Scully (Gillian Anderson) und Fox Mulder (David Duchovny) mysteriöse Fälle aufklären. Auch die musikalische Untermalung anderer TV-Serien - darunter "Smallville" oder "Blue Blood" - stammt aus Snows Feder.

Snow, der eigentlich Martin Fulterman hieß, wurde am 26. August 1946 geboren und wuchs in Brooklyn, New York, auf. In den späten 1970er-Jahren begann er, Musik fürs Fernsehen zu komponieren. Im Laufe seiner Karriere wurde er 15 Mal für den Emmy nominiert, bekommen hat er den US-Fernsehpreis allerdings nie.