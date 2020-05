Agnes Baltsa singt griechische Lieder

Es war eine der Innovationen von Dominique Meyer bei seinem Antritt als Direktor der Wiener Staatsoper: Publikumslieblinge geben im Haus am Ring Solistenkonzerte. Am kommenden Mittwoch findet das erste der neuen Saison statt. Diesmal ist die Mezzosopranistin Agnes Baltsa, die an der Wiener Staatsoper nicht nur als Carmen viele Jahre lang für Furore gesorgt hatte, zu hören.