Agenten leben einsam

Es sollte anders kommen. Die Serie läuft seit 1960, bis heute, ohne Pause. Dafür mit Kult-Status: „Sogar vor dem Pariserwurde ich angesprochen.“ In guten wie in schlechten Zeiten: „Als ich meine schwangere TV-Frau vor derbeschimpft habe, bekam ich am Tag nach der Ausstrahlung in einem Londoner Kaufhaus eine Ohrfeige, von einer älteren Dame.“ Der damals Geschlagene greift sich an die Wange, dann muss er lachen: „Als unser TV-Sohn geboren wurde, schickte man mir, Champagner und Baby-Spielzeug.“

Das Spielzeug habe er an die Jugend-Wohlfahrt weitergeleitet. Dafür hat er sich in die TV-Schwiegermutter seiner TV-Frau verliebt. „Sie ist leider im Jahr 1988 verstorben“, erwähnt der Steirer, den die Engländer aufgrund seines Akzents für einen Waliser hielten. Eigene Kinder erwähnt er nicht.

In der Nacht auf Montag will Tahedl einem Landsmann die Daumen drücken: „ Christoph Waltz hat in seinen letzten Rollen für mich sehr überzeugend gespielt.“