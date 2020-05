Die Musiklegende Mory Kante aus Guinea ist tot. Der für seinen Hit "Yeke yeke" bekannte Sänger starb am heutigen Freitag nach langer Krankheit im Alter von 70 Jahren in Guineas Hauptstadt Conakry, wie sein Sohn Balla Kante der AFP sagte. Kante hatte in den 80ern dazu beigetragen, afrikanische Musik weltweit populär zu machen und war auch mehrfach auf österreichischen Festivals zu hören.