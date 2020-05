AC/DC in Spielberg: Rund 300 Lkw-Ladungen für Bühne und Co.

Nicht mehr lange, dann sind im steirischen Aichfeld die "Hells Bells" zu hören. Die Aufbauarbeiten für das AC/DC-Konzert sind seit Wochen im Laufen und stehen nun im Finale. Der Großteil der Bühne und der rund 70 Gastrostände war am Dienstag schon aufgebaut. Nun fehlen noch die Technik und natürlich die Gäste: Bis zu 115.000 Fans werden erwartet, so der technische Produktionsleiter Rene Kraus.

Bisher wurden rund 105.000 Tickets für die Show am Donnerstag verkauft. Karten sind somit noch zu haben und auch am Camping-Platz gibt es noch Kapazitäten, sagten die Veranstalter beim Rundgang am rund 75.000 Quadratmeter großen Konzertgelände. Rund 300 Lkw brachten und bringen die Gastrostände, Container, Zelte und natürlich die Bühne, für die allein etwa 45 Sattelschlepper notwendig sind. Rund 1.000 Sicherheitsleute werden am Donnerstag vor Ort sein und eine Hundertschaft von Einsatzkräften unterstützen.