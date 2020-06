Absurditäten im Rückspiegel

Seit vier Jahren gibt es den satirischen " Jahresrückspiegel", und er ist bereits Tradition. Im Vorjahr kamen mehr als 3000 Besucher zu sieben Vorstellungen. Heuer trägt er den Titel "Das war 2014 – Ein Jahr im Rückspiegel". Premiere ist am Mittwoch, 10.12., um 20.00 Uhr im Babenbergersaal in Klosterneuburg.

Erfunden wurde das Format vom Kabarettisten und Radiomoderator Gerald Fleischhacker: Fünf Menschen, die beruflich mit den Absurditäten des Lebens zu tun haben, scherzen sich anhand von KURIER-Schlagzeilen und Radio-Wien-Meldungen durch die Schräg-lichkeiten des abgelaufenen Jahres. Von Beginn an dabei sind der steirische Kabarettist Leo Lukas und der KURIER-Kolumnist und Kabarettist Guido Tartarotti. Das Team wird komplettiert durch die ORF-Moderatorin und Kabarettistin Verena Scheitz, die bereits im Vorjahr mit ihren ironischen Liedern begeistert hat, sowie durch den jüngsten Zugang, den Satiriker, Buchautor, Songschreiber und Werbetexter Joesi Prokopetz.

Themen und Fragen gibt es genug: Wieso muss die Baumgartner Höhe umbenannt werden? Warum haben wir einen Weltraumminister? Wie schafft man es, wie eine Kuh auszusehen? Weshalb existiert das österreichische Leben nur in der Verkleinerungsform? Wie klingt ein Englischkurs mit Ernst Strasser? Müssen wir unsere Ernährung auf Insekten umstellen? Welchen Text hat die burgenländische Jugendhymne in Rap-Form? Wie sieht man aus, wenn man von Dr. Wurstfleck operiert wurde? Singt Conchita Wurst in Wahrheit über Reisfleisch?

Und vor allem: Wie überlebt man die Begegnung mit der gefürchteten Todeskante in der Mariahilfer Straße?

Geboten wird ein rasanter Abend mit Gags, satirischen Texten und viel Musik.

INFOS: Weitere Termine: 12. Dezember, Salzburg (Oval) und 27. bis 30. im Stadtsaal Wien (mit Doppelvorstellung am Sonntag).

geraldfleischhacker.at

www.guidotartarotti.at