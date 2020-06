Abschied von Whitney Houston mit Lachen und Weinen

Mit einer persönlichen, aber sehr optimistischen Trauerfeier haben Familie, Freunde und auch viele Kollegen aus der Showbranche Abschied von Whitney Houston genommen. Bekannte Stars und unbekannte Freunde aus ihrer Kindheit gedachten am Samstag in der "New Hope"-Baptistenkirche in Newark bei New York der früheren "Queen of Pop", die eine Woche zuvor in Kalifornien gestorben war. Mit dabei waren Stevie Wonder, Dionne Warwick, Alicia Keys und ihr Filmpartner Kevin Costner, der eine der bewegendsten Reden hielt.





Gefasst, aber sichtlich gerührt, richtete sich der Schauspieler immer wieder direkt an die Familie und vor allem an Houstons Tochter Bobbi Kristina. Der Oscar-Preisträger erinnerte sich an seine Zusammenarbeit mit der Sängerin vor 20 Jahren bei dem Kinohit "Bodyguard": "Vor langer Zeit war ich dein Bodyguard, nun bist Du von uns gegangen." Er habe Whitney damals für die Rolle vorgeschlagen und sei zunächst auf Kritik und Zweifel gestoßen. "Sie war schwarz, es war ihre erste Rolle, die roten Flaggen gingen hoch." Doch Houston habe den Film zu einem Erfolg gemacht. "Sie war das süße Wunder Whitney." Und doch habe sie immer Zweifel an ihrem Können, an ihrer Schönheit und an der Liebe anderer gehabt, sagte Costner. "Dabei war sie nicht nur gut, sie war großartig. Sie war nicht nur schön, sie war so schön, wie eine Frau nur sein konnte."



Auf der Trauerfeier sang Stevie Wonder ein sehr persönliches Lied, ebenso Alicia Keys. Und in der Kirche sang der Gospelchor, mit dem Houston selbst als Kind aufgetreten war. Dies gehörte zu den bewegendsten aber auch mitreißendsten Momenten. In dem Chor hatte Houston als kleines Mädchen ihre ersten Auftritte. Im Alter von elf Jahren übernahm sie erstmals Solostücke.